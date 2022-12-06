Херсонские спасатели борются с масштабным пожаром на месте попадания.

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под удар попало здание Херсонского водоканала и жилые дома.

Как сообщила пресс-служба Херсонского городского совета в Telegram-канале, в результате российской атаки есть погибший.

"В админздание коммунального предприятия и жилые дома, расположенные рядом, попали несколько вражеских снарядов. Предварительно известно об одном погибшем. Из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками погиб 43 – летний работник Водоканала", – информирует горсовет.

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Также сообщается, что в результате обстрела на месте попадания возник масштабный пожар. С огнем борются херсонские спасатели.

Ситуация на Херсонщине: что известно

После того, как Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов правобережье Херсонщины, рашисты не перестают бить по Херсону из артиллерии. Так, в течение суток, 3 декабря, российские оккупанты за сутки 46 раз обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области.

В то же время на освобожденной части области собирают свидетельства о пытках и незаконном удерживании украинцев во время оккупации. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в Херсоне было не просто удержание в плену гражданских, но и совместное удержание женщин и мужчин в одной тесной камере по несколько недель. Пытали даже детей.

Кроме того, на Херсонщине прокуратура обнаружила еще одно здание, где оккупанты незаконно удерживали граждан. Отмечается, что во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств. Среди них списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании.

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