Накануне российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего город снова остался без электроснабжения.

В Херсоне восстановили электроснабжение.

"В Херсоне восстановлено электроснабжение. Электросети вышли из строя через вражеский обстрел, снова подключены к току", - в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его данным, сейчас 75% города благодаря работе энергетиков снова со светом.

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Херсон: что происходит в городе

Поздно вечером 2 декабря Янушевич сообщил об очередном обстреле Херсона, в результате чего город в очередной раз остался без электроснабжения.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго. 26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома.

Враг не прекращает обстреливать город, в связи с этим, в частности 1 декабря в Херсоне также возникли проблемы с электроснабжением.

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