За месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более полутысячи образовательных учреждений Украины пострадали от бомбардировок.

Российские оккупанты обстреляли 566 учебных заведений по всей Украине. 73 из них после бомбардировок полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Агрессор утверждает, что наносит удары исключительно по военным объектам нашей страны. Но мы собрали многочисленные факты и аргументы, которые опровергают это утверждение: российский агрессор разрушает дома, детские сады, школы и университеты", - сообщил Шкарлет.

Шкарлет также отметил, что с этой недели украинские телеканалы возобновили показ видеоуроков для школьников 5-11 классов. По состоянию на 24 марта в 11 областях Украины школы смогли организовать дистанционное обучение.

Напомним, своими обстрелами оккупанты уничтожают в Украине не только стратегические объекты, но и школы, университеты, детские сады, жилые дома. В Сети показали детский сад Харькова после обстрела оккупантов.

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