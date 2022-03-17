Так выглядит детский садик Харькова после обстрела русскими оккупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Своими обстрелами оккупанты уничтожают в Украине не только стратегические объекты, но и школы, университеты, детские сады, жилые дома. Например, накануне военные РФ обстреляли детский садик, расположенный в одном из спальных районов Харькова.
Фотографии разрушенного детского садика опубликовал местный харьковский Telegram-канал "Труха".
Так выглядит детский садик Харькова после обстрела русскими оккупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Так выглядит детский садик Харькова после обстрела русскими оккупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Напомним, после обстрела оккупантов горит рынок "Барабашово" в Харькове. О погибших или пострадавших от обстрела района рынка Барабашово пока что не сообщается.