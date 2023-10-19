Одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

Служба безопасности Украины разоблачила, что Российская православная церковь создает "православные частные военные кампании" для войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности разоблачила руководство Российской Православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям Московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

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"В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, которые задействованы на передовой. Во время отбора потенциальных "кандидатов" предпочтение отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой "опыт". После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб", - отмечается в сообщении.

В то же время, для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ.

"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов", - отмечается в сообщении.

В этой связи, на основании задокументированных фактов, Служба безопасности проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Запрет деятельности российская церкви в Украине

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

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