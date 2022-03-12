На подступах к Киеву каждый день идут ожесточенные бои, россияне пытаются прорваться в столицу.

Северо-западнее Киева продолжаются бои с сухопутными войсками РФ.

По данным британской разведки, оккупанты сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра украинской столицы.

В разведке Британии утверждают, что части огромной российской военной колонны к северу от Киева рассредоточились - это может свидетельствовать о попытке оцепить город.

Не исключено, что это - попытка россиян уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам.

Киев не оцеплен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и топлива обеспечена. Об этом на телемарафоне сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Кроме того, город продолжает вместе с военными и терробороной работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.

"Блокпосты нужны для нашей безопасности! Поэтому относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций", – призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Горожан призывают не выходить из дома без необходимости, а в случае сигнала о воздушной тревоге перемещаться в укрытие.

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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