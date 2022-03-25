Штурм крупных городов якобы и не входил в планы оккупантов.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской подчеркнул главную цель армии РФ в Украине. По его словам, оккупанты сосредоточатся на освобождении Донбасса.

Рудской заявил, что штурм крупных городов, например, Киева, Чернигова и Сум, никогда не планировался. Якобы этого хотели избежать с целью минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

"Хотя такую возможность [штурм крупных городов, — прим.] мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", — продолжил Рудской.

Напомним, одной из официальных целей так называемой "спецоперации" (войны) в Украине, по словам РФ, был выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако ранее РФ также активно твердила о "денацификации" — устранении мнимых нацистов среди украинской власти.

Заявление о том, что освобождение Донбасса — это главная цель, может свидетельствовать о подготовке Россией запасного плана. Сейчас наступление оккупантов захлебнулось на всех направлениях, кроме востока. Учитывая текущую ситуацию на фронте, РФ вполне могла отказаться от полной оккупации Украины и сосредоточить усилия на Донбассе. А подобные комментарии делаются в качестве подготовке к эдакой смене курса.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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