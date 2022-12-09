Зафиксировано 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские захватчики в течение этих суток нанесли по Украине четыре ракетных и девять авиаударов.

Также зафиксировано 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григорьевское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

В белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев наблюдается увеличение численности российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.

Также, как сообщили в Генштабе, на Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенный пункт Ходино Сумской области.

Также оккупанты вели обстрелы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях фронта.

"Снова артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в сегодняшней утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 8 декабря, на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска продолжают попытки наступательных действий. Также известно, что россияне потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

В целом известно, что с 24 февраля ВСУ ликвидировали уже 93 тысячи 390 российских оккупантов. В частности, 8 декабря "хорошими россиянами" стали еще 310 захватчиков.

По состоянию на сегодняшний вечер российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На других направлениях россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты.

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