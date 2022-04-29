Вечером в четверг россияне атаковали ракетами Одессу и Киевщину.

Российские войска подтверждают, что стреляют по украинским городам с моря, привлекая Черноморский флот оккупированного Крыма.

Минобороны России выложило видео в Telegram пуска ракет "Калибр" из Черного моря.

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вечером в четверг, 28 апреля, россияне нанесли ракетные удары по Киеву и пригороду столицы, целясь якобы в "военные объекты".

По сообщению местных властей, рашисти атаковали гражданскую инфраструктуру. В результате удара в Киеве повреждена одна многоэтажка: один погибший и четверо раненых.

Атака россиян произошла в день приезда в Киев генсека ООН Антониу Гуттериша. В этот же день с визитом в Украине находился и премьер Болгарии.

Всего, по словам Зеленского, Киев вечером атаковали пятью ракетами, многие удалось "перехватить" в небе.

Сообщается также об атаке на Фастов. В результате вражеского обстрела с травмами госпитализированы два человека. Их состояние - средней тяжести.

29 апреля над Одессой сбили три вражеские ракеты "Калибр", летевших в направлении гражданских объектов.

Россия продолжает утверждать, что в тот день уничтожила "высокоточным оружием большой дальности" военные объекты, в частности производственные корпуса завода "Артем" в Киеве.

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