К счастью, потерь среди личного состава нет.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

В течение суток, 16 мая, с территории РФ враг гатил:

в 12:00 по населенному пункту Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов,

примерно в 12:20 зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.

К счастью, потерь среди личного состава нет.

Россияне продолжают стрелять по Черниговщине однако уже со своей территории после того, как украинские военные вытеснили их с территории области.

Кроме того, враг утром 16 мая пытался прорвать украинскую границу в Сумской области. Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.

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