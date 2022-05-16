Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.
Об этом сообщило оперативное командование "Север".
В течение суток, 16 мая, с территории РФ враг гатил:
- в 12:00 по населенному пункту Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов,
- примерно в 12:20 зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.
К счастью, потерь среди личного состава нет.
Россияне продолжают стрелять по Черниговщине однако уже со своей территории после того, как украинские военные вытеснили их с территории области.
Кроме того, враг утром 16 мая пытался прорвать украинскую границу в Сумской области. Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.
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