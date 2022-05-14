Сегодня утром российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине, зафиксировано 8 взрывов.
Об этом сообщило оперативное командование "Север".
"Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блесны зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно - из миномета)", - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники нет.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения для провокационных обстрелов Черниговщины.
В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предупреждал россиян, проживающих в приграничной Белгородской области, чтобы быть осмотрительными - туда может "прилететь".
Как писал УНИАН, накануне российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.
Военнослужащие ГПСУ зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов.