Потерь среди личного состава и техники нет.

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине, зафиксировано 8 взрывов.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

"Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блесны зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно - из миномета)", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения для провокационных обстрелов Черниговщины.

В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предупреждал россиян, проживающих в приграничной Белгородской области, чтобы быть осмотрительными - туда может "прилететь".

Как писал УНИАН, накануне российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.

Военнослужащие ГПСУ зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов.

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