Враг ударил по частному сектору.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск, есть жертвы.

Об этом сообщает Краматорский городской совет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть жертвы.

Как сообщал УНИАН, ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов. Подверглись разрушениям дома в частном секторе.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

С целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

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