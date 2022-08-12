Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск, есть жертвы.
Об этом сообщает Краматорский городской совет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.
"Удар по Краматорску. Снова частный сектор", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, есть жертвы.
Как сообщал УНИАН, ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов. Подверглись разрушениям дома в частном секторе.
На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут.
С целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.