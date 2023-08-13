Всего в результате террористической атаки погибло 10 и было ранено более 80 человек.

В больнице скончался спасатель, получивший тяжелые ранения во время удара российских террористических войск по Покровску в Донецкой области. Следовательно, число погибших возросло до 10.

"Сегодня ночью навсегда остановилось сердце начальника 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковника Службы гражданской защиты Виталия Кинца, который пострадал во время ликвидации последствий обстрела в г. Покровск", - сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что Кинц получил тяжелые ранения во время повторного обстрела города, когда вместе с другими спасателями ликвидировал последствия предыдущей атаки.

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"Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он умер", - отметили в МВД.

Ракетный удар по Покровску

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа российские террористы в очередной раз атаковали Украину. В частности, враг ударил по Покровску ракетой "Искандер", которая попала в жилую многоэтажку. Удар вызвал значительные повреждения здания, под завалами оказались люди.

Ориентировочно через полчаса после первого удара, когда профильные службы занимались ликвидацией последствий атаки, россияне ударили по дому во второй раз. В результате повторного удара были ранены еще десятки человек, среди которых спасатели и правоохранители. Во время второй атаки также погиб заместитель начальника ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

По состоянию на вечер 8 августа было известно о 9 погибших и 82 раненых в результате террористической атаки России. Среди раненых- двое мальчиков, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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