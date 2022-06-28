Днем российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Криворожский район.

Российские войска ударили по территории Криворожской ТЭС.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Последствия выясняются.

"Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Большой Костромке. Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", – сообщил он.

Две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушения зданий

28 июня войска РФ выпустили шесть ракет по Днепропетровщине. По данным ОВА, в Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. На месте ракетных ударов работают спасатели ищут под завалами людей.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе российская ракета попала в СТО, под завалами находятся люди.

По данным председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, за четыре месяца войны по Днепропетровщине Россия ударила 160 ракетами, погиб 21 человек.

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