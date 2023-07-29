О событиях вечера 28 июля рассказали жители района, в котором армия РФ "баллистикой" попала по жилому комплексу.

Жители жилого комплекса Днепра рассказали о "шоке", который им пришлось пережить от удара ракетой "Искандер" вечером 28 июля. В этот день армия РФ реализовала очередное преступление против Украины и ударила "баллистикой" по зданию СБУ и жилому комплексу города.

На месте происшествия с украинцами пообщались журналисты "Информатор". В частности, страшный вечер пережил Владислав. Он с апреля арендовал квартиру в ЖК, куда как раз прилетела одна из ракет РФ.

На момент атаки украинец находился не дома, а выгуливал своего пса Каспера вместе с девушкой. Во время удара "Искандера" компания как раз отдыхала в кафе. По словам парня, удар вызвал шок: такого мощного взрыва он никогда не слышал, а сама ракета будто летела "беззвучно".

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"Ну, во-первых - шок. Потому что это было слишком громко и таких "прилетов" я никогда в жизни не слышал. Плюс, не было никакого звука полета ракеты, ничего. Просто в моменте взрыв и через пять секунд - следующий", - рассказал он.

Парень указал, что до последнего надеялся, что ракета обошла его жилой комплекс "Женева": "Но, не очень мы фартовые, поэтому как-то так", - отметил Владислав.

Украинец указал, что как раз примерно в 21:00 планировал быть с девушкой дома, чтобы накормить Каспера. Однако задержка в кафе из-за того, что она долго ела, в конце концов, спасла им жизнь.

Также впечатлениями от страшного вечера поделился Павел, он проживает рядом с местом удара. Украинец говорит, что о событиях вспоминает будто в тумане. Помнит, что услышал взрыв и спустился в укрытие.

"Сразу, после первого взрыва, мозг отключился и уже, наверное, на инстинктах я начал собираться и выходить-спускаться в хранилище", - вспоминает Павел.

Затем, после отбоя, украинец пытался вернуться домой, но правоохранители ограничили допуск к месту непосредственного поражения ракеты.

Удар ракетами "Искандер" по Днепру - что надо знать

Напомним, утром 29 июля на месте удара российскими "Искандерами" в Днепре завершили поисково-спасательные работы. Масштабы разрушений оказались больше, чем ожидалось, сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

По итогу, пострадали 9 украинцев, среди них 2 человека - дети. У них фиксируют легкие ранения. К счастью, никто не погиб.

Как известно, вечером 28 июля, около 20:33 в Днепре прогремели мощные взрывы: армия РФ ударила двумя ракетами "Искандер" и попала по зданию СБУ (учреждение было пусто в момент атаки), а также в новый жилой комплекс. Там большинство домов еще не успели заселить, поэтому ракетный теракт россиян обошелся лишь глобальными разрушениями, без жертв среди украинцев.

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