Россияне атаковали южные регионы Украины из акватории Черного моря.

Российская армия нанесла ракетный удар по югу Украины, в Одесской области есть пострадавшие. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, РФ продолжает системный террор южных регионов.

Днем 5 ноября с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, агрессор направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 - по Днепропетровской.

"В Одесской области - приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", - говорится в сообщении.

Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам.

Кроме того сообщается. что над Криворожьем силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету. Люди не пострадали.

Как сообщал УНИАН, недавно РФ нанесла удар по южным регионам Украины. В частности, мощная атака была осуществлена ударными дронами и управляемой ракетой воздушного базирования Х-59 по Кировоградщине.

За почти пять часов напряженной боевой работы Силы ПВО Украины сбили ракету Х-59 и 11 БпЛА типа Shahed-131/136: по три в Кировоградской и Николаевской областях, два - в Одесской области, по одному - в Херсонской, в Днепропетровской и Винницкой областях. Но произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

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