Еще 10 человек получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты убили 5 гражданских лиц на Донетчине.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, еще 10 человек получили ранения.

"За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске. Еще 10 человек получили ранения", – сообщил он и добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях проинформировал, что вчера вечером город подвергся массированному обстрелу.

"Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Пострадали и расположены рядом дома на ул. Свободы", - написал он.

Еще один "прилет" произошел у многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома.

Места других попаданий устанавливаются Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и полицией, добавил Лях.

"В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина", - сообщил он.

Лях также добавил, что ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений по ул. Почтовой, Свободы и Светлодарской.

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин приказал оккупантам до 15 сентября захватить всю Донецкую область.

В то же время по состоянию на 12 сентября известно, что Украина контролирует 45% Донецкой области.

"Контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – это не занятые города врагом, а уничтоженные города врагом", – информировал Кириленко.

Он также отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донбасса.

В частности, 11 сентября оккупанты ударили по Краматорску, Славянску и Николаевке в Донецкой области, ранен человек.

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