Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа.

Оккупанты ударили по Краматорску, Славянску и Николаевке в Донецкой области, ранен человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненном человеке", - сообщил глава Донецкой ОВА. Видео дня

По его словам, сейчас на месте обстрелов работают спасатели и правоохранители, которые разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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