Оккупанты не оставляют попыток отрезать Луганщину от сообщения с другими регионами.

Российские оккупанты бросают все силы на захват Северодонецка.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Русские бросают все силы на захват Северодонецка, также не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу", - отметил он.

Также рашисты разрушили Павлоградский мост, который соединял Северодонецк и Лисичанск.

"Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гумгрузов, но возможность есть и мы будем до последнего ею пользоваться", - добавил Гайдай.

Также он подчеркнул, что сообщение между городами до сих пор существует.

Напомним, в больнице Северодонецка остались три врача с запасом лекарств на 10 дней.

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