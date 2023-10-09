Оккупант получил осколочное ранение, но эвакуировать его с позиций никто не собирался.

Третья штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ.

Как сообщает пресс-служба бригады, в результате уникальной операции на Бахмутском направлении воины захватили в плен майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр РФ.

"Теперь он - один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов. Состояние своего подразделения враг комментирует словами: "Здесь пи*да сколько лягло", - отмечают в бригаде, анонсируя полное видео боя со временем.

На кадрах видно, что майор с позывным "Ява" попал в плен во время штурма одной из вражеских позиций. Он получил ранение. Подчиненные, очевидно, ему не помогли.

Ранение было осколочным. Майор пожаловался, что "не добежал". Все остальные оккупанты позиций бежали утром, когда украинские воины начали штурм.

Русские в плену

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

Недавно россиянка впервые за время полномасштабного вторжения России приехала за своим пленным мужем-оккупантом Евгением Глоточным. Женщина приехала из Красноярска с двумя дочерьми.

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