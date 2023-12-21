Кроме того, в оккупированном городе появилась "праздничная" иллюминация в цветах российского флага.

Россияне снова показали, что их цинизму нет предела. Разбомбленный российскими войсками Мариуполь Донецкой области сейчас активно украшают к новогодним праздникам.

В городе уже повесили иллюминацию в виде российского "триколора". Кроме того, там устанавливают елки. Одну из них поставили прямо перед зданием Драмтеатра, где россияне убили сотни мирных людей, пишут местные телеграм-каналы.

Напомним, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. Их не остановила даже большая надпись "Дети". Считается, что под завалами тогда погибло около 300 мариупольцев.

Что происходит в оккупированном Мариуполе: последние новости

20 декабря в оккупированном Мариуполе произошла "бавовна". По словам советника мэра города Петра Андрющенко, "кара небесная" посетила территорию бывшего хладокомбината в Кальгорском районе. Там враг прятал технику и БК.

Тем временем жители Мариуполя обречены на холод – через два года с начала оккупации значительное количество уцелевших домов до сих пор не подключено к системе отопления. Кроме того, в городе катастрофическая ситуация с мусором.

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