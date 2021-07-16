Оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook, размещение тяжелого вооружения происходит с нарушением договоренностей по его отводу.

В то же время, по данным разведки, оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Кроме того, противник продолжает удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов.

Читайте такжеС 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек-ООНПодготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ.

В июле ситуация на Донбассе заметно обострилась. 7 июля в украинской стороне СЦКК заявили о возможной подготовке врага к боевым действиям.

В течение 15 июля боевики ранили трех военных, а 14 июля в результате обстрелов погиб 19-летний танкист. От действий оккупантов страдают и жилые районы региона.

По данным ООН, с начала войны на Востоке Украины погибли от 42,5 до 44,5 тысячи человек. На гражданских приходится 25-26% от общего количества погибших.

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Автор: Константин Гончаров