По линии фронта за прошедшие сутки произошло в общей сложности более 30 боевых столкновений.

Россияне за прошедшие сутки пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного и Новодаровки, но успеха не имели.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ситуации с российским вторжением.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области", - говорится в сообщении.

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Также войска агрессора вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области, на Лиманском направлении - в районе Белогоровки Луганской области, на Бахмутском в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области, на Авдеевском направлении - в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Как информирует Генштаб, по всей линии фронта за прошедшие сутки произошло в общей сложности 33 боевых столкновения.

При этом сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Урожайного от оккупантов. Она отметила, что украинские войска закрепляются там на занятых рубежах.

Командир штурмовой роты с позывным "Дикий", комментируя разгром оккупантов в Урожайном, сказал, что "очень много людей погибли, особенно когда побежали". На опубликованных кадрах видно, как десятки российских военнослужащих бегут по открытой дороге, видимо, вынуждены использовать асфальтированную дорогу, поскольку прилегающие поля и лесополосы были заминированы. Кроме того, по словам военного, оккупанты в больших количествах прятались в домах, которые потом были поражены артиллерией.

Как известно, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют определенные успехи.

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