Ракеты перевозятся на контролируемый россиянами аэродром "Зябровка".

Вечером во вторник, 9 августа, в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300/400.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Так, Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-78813 прибыл в Беларусь около 17:00 и улетел из Гомеля в районе 18:30.

"Предварительно этот борт привёз в Беларусь очередную партию ракет, не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром "Зябровка", которая находится в 200 км от центра столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, три предыдущих дня после прилета борта в Гомель замечали движение тралов, перевозящих ракеты, вероятно, под ЗРК С-300/С-400.

Ранее сообщалось, что россияне переделывают ракеты С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, и ведут из них огонь по земле.

Кроме того, Пентагон впервые подтвердил отправку в Украину нового типа ракет - AGM-88 (HARM). Они могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400.

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