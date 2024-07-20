Отмечается, что оккупанты несут огромные потери в живой силе и технике.

Российские оккупационные войска не оставляют намерений прорваться на Харьковщине. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

В эфире телеканала "Мы - Украина" он отметил, что россияне уже уменьшили свои аппетиты. Военный напомнил, что оккупанты так и не смогли дойти до Харькова и создать "буферную зону". Такой зоной стала Белгородская область России.

"Вместо этого, для того, чтобы показать хотя бы какой-то успех этой неудачной авантюры они пытаются закрепиться в районе Волчанска, продвинуться там. Пытаются давить со всех сторон, пытаются осуществлять какие-то перемещения. В целом основная цель их сейчас заключается в том, чтобы рассредоточиться по самому городу и, при благоприятных условиях, форсировать реку Волчья, чтобы в дальнейшем развить наступление", – сказал Саранцев.

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Он отметил, что врагу это не удается. Оккупанты несут огромные потери в живой силе и технике.

"Если говорить сейчас о динамике боев, она несколько снизилась. Если еще на прошлой неделе боевых столкновений было более 10 – 11-12 мы ежедневно фиксировали – то, например, вчера их было всего пять. Сегодня было два отбито, одно продолжается", – констатировал Виталий Саранцев.

Война в Украине: ситуация на фронте

По состоянию на 16:00 20 июля на фронте было зафиксировано более 80 боевых столкновений с противником. Об этом сообщали в Генеральном штабе ВСУ. Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.

В то же время командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов сообщил, что россияне, вероятно, готовятся к новой попытке наступления. Враг концентрирует технику и живую силу.

"Мы имеем, скажем так, определенную информацию, что враг концентрирует силы и еще до конца лета или сложно сказать когда, но похоже на то, что это произойдет. Будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы. Где и как – покажет время", – сказал военный.

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