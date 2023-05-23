Виталий Барабаш отметил, что под разрушенным домом находятся два человека, но это число может увеличиться.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке в Донецкой области. В результате атаки до основания уничтожена жилая девятиэтажка, под завалами находятся люди.

По словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, под остатками дома два человека, но это число может увеличиться до пяти.

"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей − до фундамента. Под завалами − два человека, но может быть до пяти человек", - сообщил чиновник в Telegram

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По его словам, из-за атаки россиян два человека ранены, из них одна женщина, которая в тяжелом состоянии.

При этом чиновник указал, что от российских атак не спасают даже бомбоубежища, потому что армия РФ бьет по городу ракетами и ФАБами – авиационная бомба, которая имеет фугасную боеголовку. В связи с этим Барабаш призвал оставшихся жителей Авдеевки эвакуироваться ради спасения жизни.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

По информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Ранее захватчики обстреляли город Торецк из установок "Град", в результате чего были ранены пять человек. Кроме того, повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница".

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