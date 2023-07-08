Россияне продолжают производить ракеты.

Количество обстрелов россиянами украинских городов в июне почти не уменьшилось, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал.

По его словам, россияне запускают по территории Украины дальнобойные высокоточные ракеты, которые они производят и накапливают в течение месяца. В частности, речь идет об "Искандерах", а также "Калибрах", Х-101 и "Кинжалах".

"На недавнем брифинге представитель Генштаба отметил, что до сотни разных типов ракет противник может производить. Это около 30 "Калибров", десяток "Искандеров", остальные - ракеты воздушного базирования Х-101. Это те, что запускаются по нам из Каспия", - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что российские войска сейчас применяют крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

Сколько ракет Россия производит в месяц - что сообщалось

Как сообщал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, Россия в месяц способна производить около 100 ракет разных типов.

По его словам, это число включает: более 10 ракет для ОТРК "Искандер"; до 30 ракет морского базирования "Калибр"; до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая аэробалистические ракеты "Кинжал".