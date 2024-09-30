В западной части заметили их флаги.

Российские захватнические войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщают аналитики проекта DeepState. Они публикуют сделанные оккупантами снимки из украинского города. На одном из них - российские флаги в западной части Угледара. "Публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек", - добавили эксперты.

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что украинские бойцы отбили шесть штурмов россиян неподалеку Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.

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Ситуация в Угледаре

Напомним, что украинский город обороняют бойцы 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На прошлой неделе аналитик Дэвид Акс заявил о вероятном начале выхода украинских сил из города.

Вскоре бригада опубликовала официальное заявление, в котором сообщается, что они продолжают защищать Угледар от российских оккупационных войск. Вчера выяснилось, что командира 72 отдельной механизированной бригады Ивана Винника уволили.

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