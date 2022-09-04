Украинские защитники ликвидировали 450 противников.

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 49 500 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали сразу 450 противников. А еще они уничтожили семьдесят единиц вражеской техники.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 4 сентября

личного состава — около 49 500 (+450) человек ликвидировано;

танков — 2049 (+15);

боевых бронированных машин — 4430 (+27);

артиллерийских систем — 1147 (+13);

РСЗО — 294 (+1);

средств ПВО — 156 (+3);

самолетов — 236 (+1);

вертолетов — 206 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 864 (+0);

крылатых ракет — 203 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3276 (+8);

специальной техники — 106 (+1).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений. Наибольшие потери в стане врага зафиксированы на Донецком и Криворожском направлениях.

Видео дня

Напомним, на юге ВСУ проводят планомерное контрнаступление. В американском Институте изучения войны считают, что основная цель украинских защитников — это удары по узлам тылового обеспечения оккупантов.

А на Донбассе наиболее активные действия ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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