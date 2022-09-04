С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 49 500 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали сразу 450 противников. А еще они уничтожили семьдесят единиц вражеской техники.
Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 4 сентября
- личного состава — около 49 500 (+450) человек ликвидировано;
- танков — 2049 (+15);
- боевых бронированных машин — 4430 (+27);
- артиллерийских систем — 1147 (+13);
- РСЗО — 294 (+1);
- средств ПВО — 156 (+3);
- самолетов — 236 (+1);
- вертолетов — 206 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 864 (+0);
- крылатых ракет — 203 (+0);
- кораблей/катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 3276 (+8);
- специальной техники — 106 (+1).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений. Наибольшие потери в стане врага зафиксированы на Донецком и Криворожском направлениях.
Напомним, на юге ВСУ проводят планомерное контрнаступление. В американском Институте изучения войны считают, что основная цель украинских защитников — это удары по узлам тылового обеспечения оккупантов.
А на Донбассе наиболее активные действия ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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