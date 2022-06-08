В результате вражеских обстрелов в Лисичанске погиб человек.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы", - рассказал он.
Гайдай также отметил, что в городе повреждены несколько многоэтажек.
"Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом. Там повреждены 25 домов. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские захватчики обстреляли Золотое-4 и Врубовку", - написал он.
Гайдай также отметил, что враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения в области.
"Последний обстрел многопрофильной больницы был осуществлен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи", - добавил руководитель области.
Напомним, российские военные продолжают обстреливать Луганщину, битва за Донбасс продолжается. В Лисичанске оккупанты попали в рынок, горный колледж и школу. 6 июня на Луганщине ранены 5 человек.