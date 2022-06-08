Ранения также получила женщина, которую госпитализировали в больницу Черновцов.

В результате вражеских обстрелов в Лисичанске погиб человек.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы", - рассказал он.

Гайдай также отметил, что в городе повреждены несколько многоэтажек.

"Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом. Там повреждены 25 домов. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские захватчики обстреляли Золотое-4 и Врубовку", - написал он.

Гайдай также отметил, что враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения в области.

"Последний обстрел многопрофильной больницы был осуществлен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи", - добавил руководитель области.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Луганщину, битва за Донбасс продолжается. В Лисичанске оккупанты попали в рынок, горный колледж и школу. 6 июня на Луганщине ранены 5 человек.

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