Из-за противников за сутки на Донбассе ранены четыре человека.

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки, 20 января, погибли трое гражданских.

Больше всего жертв в городе Бахмут, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "За 20 января стало известно о трех жителях области, убитых россиянами: двух в Бахмуте и одного в Желанном", - отметил он.

Кроме того, еще четыре человека получили ранения.

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Ситуация в Донецкой области - сейчас это надо знать

На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои. Россияне активно пытаются взять под контроль Бахмут, но город стал настоящей крепостью защитников Украины.

Утром 21 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг атаковал наших воинов возле ряда населенных пунктов на Донбассе, и была отражена очередная вражеская атака на Бахмут.

Стоит отметить, что ранее власти ввели эвакуацию с неоккупированных территорий Донецкой области, но там все равно остались мирные жители.

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