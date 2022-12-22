В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные дома.

Российские захватчики обстреляли город Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, а еще два - получили ранения, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Часов Яр, Донецкая область. Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 - ранены", - отметили в ОП.

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Также повреждены многоквартирные дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ситуация в Донецкой области сейчас - что нужно знать

Часов Яр захватчики уже несколько раз обстреливали. В частности, 22 ноября стало известно, что из-за противников в микрорайоне Восточный были повреждены четыре дома.

Захватчики не раз обстреливали и другие населенные пункты Донецкой области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

21 декабря глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки из-за оккупантов в Угледаре и Торском погибли двое мирных людей.

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