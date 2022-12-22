Российские захватчики обстреляли город Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня.
В результате вражеского обстрела погиб один человек, а еще два - получили ранения, об этом сообщили в Офисе президента Украины.
"Часов Яр, Донецкая область. Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 - ранены", - отметили в ОП.
Также повреждены многоквартирные дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ситуация в Донецкой области сейчас - что нужно знать
Часов Яр захватчики уже несколько раз обстреливали. В частности, 22 ноября стало известно, что из-за противников в микрорайоне Восточный были повреждены четыре дома.
Захватчики не раз обстреливали и другие населенные пункты Донецкой области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.
21 декабря глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки из-за оккупантов в Угледаре и Торском погибли двое мирных людей.