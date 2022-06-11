Он подчеркивает, что "продовольственный терроризм" должен быть остановлен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что российские оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что украинские военнослужащие тушат эти пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен.

"С нашими союзниками мы обсуждаем пути решения продовольственного кризиса", - констатировал руководитель Офиса президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже оказались на грани дефицита продовольствия.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину уже затронули весь мир.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у них есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины.

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