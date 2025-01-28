'Россияне нас сами научили': эксперт об ударах Украины по нефтяным объектам РФ

Подобные удары позволяют Украине ослабить цепи снабжения российской армии, считает Сергей Грабский.

Как бы это странно не звучало, но россияне сами научили Украину работать по нефтеперерабатывающим объектам РФ. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Именно они показали нецелесообразность на сегодня, теми средствами, которые у нас есть, наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Зато невозможно прикрыть нефтеперерабатывающие заводы, которые являются чрезвычайно уязвимыми. И именно последовательное уничтожение таких мощностей серьезно влияет на противника", - заявил Грабский.

Комментируя удар по Рязанскому НПЗ, эксперт отметил, что этот регион граничит с Московской областью и обеспечивает потребности россиян там

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"Рязанская область является так же одним из промежуточных элементов поставки горюче-смазочных материалов для нужд Орловской, Липецкой и Тамбовской области, которые вплотную к зоне боевых действий. Таким образом мы можем говорить, что такая последовательная работа позволяет нам ослабить цепи снабжения российской армии, которая ведет боевые действия на территории Украины. И мы будем безусловно расширять географию таких ударов и делать их более системными", - добавил Грабский.

Удары по российским НПЗ: последние новости

Накануне Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории Рязанской области. Отмечается, что он имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год.

Впоследствии журналисты Reuters сообщили, что Россия остановила этот НПЗ после второй атаки Сил обороны по этому объекту. Отмечается, что работа завода была остановлена из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

По словам военного эксперта Ивана Киричевского, подобные удары Сил обороны Украины по таким объектам являются крайне эффективными - около половины всех БПЛА Киева долетают до цели.

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