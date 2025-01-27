Если бы удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России не были бы существенными, то враг бы еще больше атаковал украинские города. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, насколько чувствительными являются эти атаки для противника.
"Я всегда привожу пример "Энгельса". На позапрошлой неделе был последний ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации РФ, и тогда использовался только аэродром "Оленья". Российский аэродром "Энгельс", на котором уже тогда горела нефтебаза, которая обеспечивала топливом стратегическую авиацию РФ, которая базируется на этом аэродроме, не использовался, то есть самолеты с него не стартовали. И подчеркиваю, что в то время уже была поражена автобаза, которая обеспечивает этот аэродром авиационным топливом", - подчеркнул он.
По его словам, если бы самолеты вылетали еще с "Энгельса", тогда было бы еще больше проблем от такого удара.
"По крайней мере в Киеве свет не выключали. Удар не был настолько ощутимым, как это могло бы произойти раньше. Безусловно, мы не имеем права забывать о работе нашей ПВО, но мы видим, что он был менее массированный. Я уверен, что это произошло именно потому, что была поражена нефтебаза на Энгельсе. Это пример того, как такие удары могут иметь влияние на ведение Россией боевых действий", - объяснил Попович.
Эксперт отметил, что "топливо - это кровь войны". Несмотря на то, что армия в последнюю очередь будет испытывать дефицит горюче-смазочных материалов из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, увеличивается стоимость бензина и дизеля.
"Кроме того, Российская Федерация зарабатывает на экспорте этих материалов. И нефтеперерабатывающая отрасль - это также один из ключевых источников наполнения военного бюджета РФ", - добавил обозреватель.
Также эксперт объяснил, почему в Украине выросли технические возможности наносить удары по нефтеперерабатывающей системе РФ:
"По ряду НПЗ наносились повторные удары. И по рязанскому НПЗ, и по нефтебазе в Энгельсе, и по другим заводам. То есть, они были направлены таким образом, чтобы максимально поразить цели и полностью вывести из строя те же, например, НПЗ. Кроме того, в прошлом году тоже наносились удары по территории Российской Федерации, по этим НПЗ, но тогда поражались соответствующие установки переработки нефти. То есть, они были более точечные. А сейчас видим, что они направлены для того, чтобы уничтожить сами НПЗ. То есть, это не точечные удары по какому-то отдельному важному объекту на этом НПЗ, из-за поражения которого может быть приостановлен процесс нефтепереработки. Это удар для того, чтобы вывести из строя завод. Со всеми его резервуарами, оборудованием и так далее".
По словам Поповича, это то, что отличает удары, которые были в прошлом году, от атак, которые наблюдаются сейчас. Также это свидетельствует о возможности увеличения украинских средств поражения, а именно большего количества беспилотников.
"Почему был перерыв, мне сейчас трудно судить. Может быть несколько причин, одна из которых может заключаться в накоплении средств поражения. Вторая причина может заключаться в геополитическом измерении. Мы сейчас слышим о том, что Дональд Трамп хочет наложить больше санкций на Российскую Федерацию в экономической сфере. Возможно, мы хотим таким образом помочь, чтобы санкции в юридическом плане, которые могут быть наложены, поддерживались и в физическом плане. Тем более, что мы видим, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена нанесла удар в последние дни своей каденции именно по нефтеперерабатывающей отрасли России. Очевидно, мы сейчас хотим поддержать эти удары таким образом", - считает эксперт.
Удары Украины по российским НПЗ - последние новости
Ранее издание Reuters сообщило, что Рязанский НПЗ остановил работу после атаки украинских БпЛА, которая произошла на прошлой неделе. Из-за такого удара были повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.
В то же время военный эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, в чем уникальность украинских атак по российским НПЗ. По его словам, во время таких ударов эффективность составляет на уровне 50%.