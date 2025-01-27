Также Денис Попович рассказал, почему в Украине выросли технические возможности проводить такие системные атаки.

Если бы удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России не были бы существенными, то враг бы еще больше атаковал украинские города. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, насколько чувствительными являются эти атаки для противника.

"Я всегда привожу пример "Энгельса". На позапрошлой неделе был последний ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации РФ, и тогда использовался только аэродром "Оленья". Российский аэродром "Энгельс", на котором уже тогда горела нефтебаза, которая обеспечивала топливом стратегическую авиацию РФ, которая базируется на этом аэродроме, не использовался, то есть самолеты с него не стартовали. И подчеркиваю, что в то время уже была поражена автобаза, которая обеспечивает этот аэродром авиационным топливом", - подчеркнул он.

По его словам, если бы самолеты вылетали еще с "Энгельса", тогда было бы еще больше проблем от такого удара.

Видео дня

"По крайней мере в Киеве свет не выключали. Удар не был настолько ощутимым, как это могло бы произойти раньше. Безусловно, мы не имеем права забывать о работе нашей ПВО, но мы видим, что он был менее массированный. Я уверен, что это произошло именно потому, что была поражена нефтебаза на Энгельсе. Это пример того, как такие удары могут иметь влияние на ведение Россией боевых действий", - объяснил Попович.

Эксперт отметил, что "топливо - это кровь войны". Несмотря на то, что армия в последнюю очередь будет испытывать дефицит горюче-смазочных материалов из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, увеличивается стоимость бензина и дизеля.

"Кроме того, Российская Федерация зарабатывает на экспорте этих материалов. И нефтеперерабатывающая отрасль - это также один из ключевых источников наполнения военного бюджета РФ", - добавил обозреватель.

Также эксперт объяснил, почему в Украине выросли технические возможности наносить удары по нефтеперерабатывающей системе РФ:

"По ряду НПЗ наносились повторные удары. И по рязанскому НПЗ, и по нефтебазе в Энгельсе, и по другим заводам. То есть, они были направлены таким образом, чтобы максимально поразить цели и полностью вывести из строя те же, например, НПЗ. Кроме того, в прошлом году тоже наносились удары по территории Российской Федерации, по этим НПЗ, но тогда поражались соответствующие установки переработки нефти. То есть, они были более точечные. А сейчас видим, что они направлены для того, чтобы уничтожить сами НПЗ. То есть, это не точечные удары по какому-то отдельному важному объекту на этом НПЗ, из-за поражения которого может быть приостановлен процесс нефтепереработки. Это удар для того, чтобы вывести из строя завод. Со всеми его резервуарами, оборудованием и так далее".

По словам Поповича, это то, что отличает удары, которые были в прошлом году, от атак, которые наблюдаются сейчас. Также это свидетельствует о возможности увеличения украинских средств поражения, а именно большего количества беспилотников.

"Почему был перерыв, мне сейчас трудно судить. Может быть несколько причин, одна из которых может заключаться в накоплении средств поражения. Вторая причина может заключаться в геополитическом измерении. Мы сейчас слышим о том, что Дональд Трамп хочет наложить больше санкций на Российскую Федерацию в экономической сфере. Возможно, мы хотим таким образом помочь, чтобы санкции в юридическом плане, которые могут быть наложены, поддерживались и в физическом плане. Тем более, что мы видим, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена нанесла удар в последние дни своей каденции именно по нефтеперерабатывающей отрасли России. Очевидно, мы сейчас хотим поддержать эти удары таким образом", - считает эксперт.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Ранее издание Reuters сообщило, что Рязанский НПЗ остановил работу после атаки украинских БпЛА, которая произошла на прошлой неделе. Из-за такого удара были повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

В то же время военный эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, в чем уникальность украинских атак по российским НПЗ. По его словам, во время таких ударов эффективность составляет на уровне 50%.

Вас также могут заинтересовать новости: