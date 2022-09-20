За прошедшие сутки в Купянском районе три человека получили ранения, а в Харьковском районе двое мужчин ранены в результате подрыва на мине.

Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Харькове.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью около 1:30 враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

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Кроме того, по словам Синегубова, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области вдоль линии границы с РФ и линии соприкосновения в Харьковском, Купянском, Дергачевском и Изюмском районах.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Купянском районе три человека ранены, а в Харьковском районе двое мужчин получили ранения в результате подрыва на мине.

Также глава ОВА добавил, что минная опасность на освобожденных от врага территориях остается очень высокой.

Так, за прошедшие сутки обезврежено 1 тыс. 110 боеприпасов и взрывчатки.

"Выявлено в том числе много противопехотных мин "Лепестков". В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российская армия находилась там более пяти месяцев и оставила после себя опустошенные деревни.

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