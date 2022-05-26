Инженерные подразделения российских оккупантов проводят мероприятия по минированию побережья Каховского водохранилища.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что на Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.
На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает обстрелы украинских войск и ведет воздушную разведку с использованием беспилотников.
"Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища", - отмечается в сообщении.
На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Республики Молдова, снижен уровень террористической опасности. При этом, личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.
Также в Генштабе заявили о наступлении оккупантов в направлениях Северодонецка, а также населенных пунктов Камышеваха, Нырковое, Берестовое и Белогоровка.
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