Ситуация на Донбассе сейчас критическая, но контролируемая, подчеркнул эксперт.

Россия на Донбассе хочет навязать один большой бой, чтобы в нем было привлечено максимальное количество активов Вооруженных сил Украины.

По словам военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, оккупанты намерены разбить все украинские силы, но ВСУ постоянно срывает эти планы, в том числе и маневрами в виде отступления.

"Ситуация на Донбассе сейчас критическая, но контролируемая. Нужно понимать, что на войне не бывает только хороших новостей. Не стоит ожидать ежедневно новостей об освобождении нового населенного пункта. Будут новости, где мы, к сожалению, отступаем. Это делаем исключительно тогда, когда есть вариант, что наши военные будут уничтожены или взяты в кольцо", – отметил эксперт в эфире национального телемарафона.

По словам эксперта, тактика российского командования устарела, но не менее эффективна. Сейчас оккупанты планируют навязать ВСУ большой генеральный бой.

"Они хотят генеральный бой - стенка на стенку и во время этого боя уничтожить максимально все наши войска, всю нашу технику, всех людей и типа, мы одержали победу. Мы не даем им навязать нам этот генеральный бой. Мы маневрируем влево - вправо и это их очень нервирует и они начинают палить по гражданским, инфраструктуре, обстреливают ракетами, в туалеты попадают. Это у них такая агония. Однако они продолжают попытки навязать этот генеральный бой и наша задача не поддаться этому", – отметил Ступак.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты снизили интенсивность наступательных действий на Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что бои ВСУ с российскими захватчиками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.

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