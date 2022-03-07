Верещук считает, что власти РФ так делают, чтобы российские матери, жены, дочери не узнали об истинных масштабах войны Путина против Украины.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

Об этом сообщается на странице министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в социальной сети Facebook.

"Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, полагая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть похороненными по-человечески. Вместе с тем Кабинетом министров Украины был разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления их передачи", - подчеркнула Верещук.

"Они оставляют своих погибших здесь, в Украине, без права захоронения на землях Российской Федерации с одной целью: чтобы русские матери, жены, дочери не узнали об истинных масштабах развязанной Владимиром Путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще какое-то время", - сказала Верещук.

Как сообщалось, за 11 дней войны вражеские русские войска потеряли более 11 тысяч личного состава, 290 танков и почти 1000 боевых бронированных машин.