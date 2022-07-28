Враг закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина.

Российские войска частично преуспели на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия на направлениях Клиновое-Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина у противника частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом", – говорится в сообщении.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку Яковлевки, Покровского и Соледара.

Напомним, российские оккупанты вели штурмовые действия на Славянском направлении, однако безуспешно. Штурмовал враг позиции ВСУ в направлении Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина.

Кроме того, украинские защитники отбили штурм российских оккупантов в направлении Брускинское – Белогорка в Херсонской области. Захватчики понесли потери и отошли.

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