Российские войска частично преуспели на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия на направлениях Клиновое-Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина у противника частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом", – говорится в сообщении.
Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку Яковлевки, Покровского и Соледара.
Напомним, российские оккупанты вели штурмовые действия на Славянском направлении, однако безуспешно. Штурмовал враг позиции ВСУ в направлении Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина.
Кроме того, украинские защитники отбили штурм российских оккупантов в направлении Брускинское – Белогорка в Херсонской области. Захватчики понесли потери и отошли.
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