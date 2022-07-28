Штурмовал враг позиции ВСУ в направлении Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина.

Российские оккупанты вели штурмовые действия на Славянском направлении, успеха не имели.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементьевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку русских Тишков. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закетного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар у Серебрянки.

Напомним, в Администрации президента США сообщили о более 75 тысячах убитых и раненых россиян во время войны с Украиной. В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение.

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