По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами.

Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска, пока известно о ранении по меньшей мере трех жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела повреждены шесть пятиэтажек и несколько частных домов.

По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами.

Ситуация в Славянске:

По состоянию на 21 июля 2022 года россияне на Донбассе пытались захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: