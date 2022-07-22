Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска, пока известно о ранении по меньшей мере трех жителей.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, в результате обстрела повреждены шесть пятиэтажек и несколько частных домов.
По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами.
Ситуация в Славянске:
По состоянию на 21 июля 2022 года россияне на Донбассе пытались захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.
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