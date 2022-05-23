Враг также пытается обеспечить устойчивость сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Оккупанты пытаются окружить группировку Объединенных сил и установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Основная цель противника пока остается неизменной - попытки окружить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями, а также обеспечить устойчивость сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил он.

По словам Мотузяника, агрессор ведет интенсивные обстрелы тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии соприкосновения, а также в глубине обороны украинских войск, в частности, в Донецком операционном районе, а также на Славянском направлении.

Кроме того, враг продолжает наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

На Харьковском направлении ВСУ противодействуют подразделениям шестой армии западного военного округа, 41-й армии центрального округа, береговым войскам балтийского флота вооруженных сил России, а также так называемым первому и второму армейским корпусам.

Там противник пытается восстановить утраченное положение, применяет разведывательно-огневые комплексы, ведет огневое воздействие по районам сосредоточения украинских войск.

На Славянском направлении украинские военные ведут бои с группировкой российских войск, которая возобновила наступательные действия в районе поселка Долгенькое. Враг ведет огонь и совершает артиллерийские налеты в районах Вернополья и Дубравного, активно ведет воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Донецкое направление. Там подразделения наших войск отбивают атаки российских оккупантов из состава 8-й, 58-й армии южного военного округа, 90-й танковой дивизии центрального округа, а также воздушно-десантных войск оккупантов. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь окружить подразделения ОС в районе Северодонецка и Лисичанска и выйти на админкоридор Луганской области", - рассказал спикер МОУ.

По его словам, на Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупантов.

В частности, противник наступает в направлении Северодонецка – продолжаются активные боевые действия.

"Вражеская атака в поселке Метелкино была отбита украинскими войсками, противник понес потери и отступил. В то же время враг не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец и ищет места для ее преодоления, накапливает в тыловых районах технику понтонно-мостового парка", - добавил он.

В то же время на Бахмутском направлении украинские защитники отражают наступательные действия противника, который при поддержке авиации пытается прорвать оборону наших войск в районах Тошковки, Камышевахи, Васильевки, Новой Каменки и Мироновского.

"Сейчас там продолжаются тяжелые боевые действия, для своего успеха противник держит в готовности к применению подразделения второго эшелона и общевойсковые резервы, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У", - сообщил Мотузяник.

Также на Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает огневое поражение позиций украинских войск, разрушает промышленную и социальную инфраструктуру, применяет разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

На Северском направлении противник с территории РФ совершил артиллерийские обстрелы позиций сил обороны в районах населенных пунктов Гремяч, Николаевка, Кучеровка, Спасское.

"В дальнейшем существует вероятность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины для недопущения перегруппировки украинских войск", - уточнил представитель МОУ.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 11 атак противника, и враг потерял много техники.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украинское государство (стартовало рано утром 24 февраля) по состоянию на 22 мая на нашей земле уже уничтожено около 29 тыс. 050 противников.

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