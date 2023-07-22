Российские военные нарастили корабельную группировку до двух десятков единиц.

Только что стало известно, что российские захватчики вывели в Черное море подводную лодку, оснащенную ракетами.

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в Черном море российские военные нарастили корабельную группировку до двух десятков единиц.

"На боевое дежурство враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого - до четырех ракет типа "Калибр". Ближе к ночи вполне ожидаемое наращивание напряжения", - отмечают в командовании.

Граждан просят не паниковать, а соответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги, в частности, в случае необходимости, перейти в укрытие.

Удары по Одессе - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, РФ после своего заявления о выходе из "зернового соглашения" начала масштабные обстрелы Одессы и Одесской области.

В частности, ночью 19 июля оккупанты ударили мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе, даже применили ракетоноситель, находящийся в бухте в Севастополе, и "Ониксами", применив стратегическую авиацию.

Из-за удара 20 июля пострадало восемь гражданских лиц, погиб 21-летний парень. В ночь на 21 июля российская армия ударила по терминалам с зерном - уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Днем 21 июля враг нанес ракетный удар по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поврежден.