В частности, перечень потерь противника в технике пополнили 14 вражеских танков.

Еще более тысячи оккупантов стали "потерями" захватнической армии страны-агрессора России.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 570 тыс. 120 (+1140 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 302 (+14) единицы танков, 16 тыс. 13 (+13) боевых бронированных машин, 15 тыс. 759 (+65) артиллерийских систем и 1 тыс. 125 реактивных систем залпового огня.

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Также в этом перечне 902 (+1) средства противовоздушной обороны, 363 (+1) самолета, 326 вертолетов, 12 тыс. 544 (+33) беспилотники оперативно-тактического уровня, 2 тыс. 402 (+1) крылатые ракеты.

Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 21 тыс. 279 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 650 (+10) единиц специальной техники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ранее командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов рассказал, что во время боев за город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области Россия абсолютно не жалеет свою пехоту, раненым оккупантам не оказывают помощь.

По его словам, "очень много случаев самоубийств среди россиян, им запрещают отступать, расстреливают тех, кто отступает".

Также Краснов утверждает, что сейчас врага полностью остановили, но ситуация очень тяжелая, и все держится на волевых качествах украинских пехотинцев, которые сдерживают оккупантов, имеющих преимущество в живой силе.

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