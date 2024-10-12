Количество захватчиков на нашей земле сократил 21 отдельный батальон спецназначения Отдельной президентской бригады ВСУ.

Потери РФ на Покровском направлении увеличились - украинские защитники ликвидировали российскую штурмовую группу.

Штурмовиков удачно "минусовал" украинский беспилотник "Вампир", сообщила Отдельная президентская бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.

По сведениям воинов, противники ликвидированы в одной из посадок. В бригаде добавили, что противникам "раздал жару" наш дрон.

Защитники добавили, что врагов ликвидировал 21 отдельный батальон специального назначения Отдельной президентской бригады:

"21 ОБСП на Покровском направлении сократил штурмовую группу оккупантов с десятка до одного. Последнего добили на утро".

Стоит отметить, что общие потери РФ на 12 октября 2024 года составляют примерно 667 тысяч 630 захватчиков. Кроме того, Россия уже потеряла, в частности, 8 962 танка.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне уже длительное время пытаются наступать на востоке Украины, в том числе на Покровском направлении, и несут огромные потери, в частности, в живой силе. Противникам удалось близко подойти к городу Покровск (Донецкая область).

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что если противникам удастся захватить город Селидово, то фактически они получат возможность выйти на Покровск с южного направления.

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