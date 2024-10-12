Россияне двигались в сторону города Селидово с ряда направлений, отмечали в DeepState.

Если российские оккупанты захватят город Селидово, который находится в Покровском районе Донецкой области, то под угрозой окажется Покровск.

В том случае, если противникам удастся оккупировать Селидово, то фактически они получат возможность выхода с южного направления на Покровск, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко во время эфира на Oboz Ua.

"То есть они начнут двигаться именно по логистической артерии с заходом непосредственно в южную часть Покровска. Вот что будет, если упадет Селидово", - объяснил эксперт.

Видео дня

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий:

По состоянию на 11 октября противники двигались в сторону города Селидово с пяти направлений.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Россияне более года назад начали наступательные действия на город Авдеевка Донецкой области и активизировались на других участках фронта. Врагам удалось оккупировать ряд населенных пунктов. В частности, пали Авдеевка и Угледар. Оккупанты также смогли очень близко подойти к Покровску.

По словам военного аналитика Дениса Поповича, оккупанты будут пытаться окружить Селидово, чтобы получить возможность наступать непосредственно на город Покровск. Эксперт подчеркнул, что Селидово важно с той точки зрения, что там есть терриконы, с которых можно держать определенные территории под огневым контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: