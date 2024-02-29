Генерал отметил, что самая сложная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных на Донбассе. Он рассказал о просчетах командиров, которые повлияли на оборону.

"Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - говорится в сообщении главкома в Facebook.

По его словам, россияне продолжают активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях. Он указал, что здесь штурмовые подразделения РФ пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровку.

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"Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль. Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТУ Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении", - отметил генерал.

Кроме того, Сырский сообщил, что оккупанты прорвались на окраине Орловки, но были выбиты бойцами 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

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В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Больше всего боев было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, украинская авиация атаковала 8 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетные войска поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, средство ПВО, станцию РЭБ и важную цель противника.

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