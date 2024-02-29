Наши войска поразили артиллерию, ПВО, РЭБ и другое вооружение врага.

За прошедшие сутки, 28 февраля, украинская авиация атаковала 8 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, ракетные войска поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 средство ПВО, 1 станцию РЭБ и 1 важную цель противника.

В то же время захватчики продолжили атаковать гражданское население. Оккупанты нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, осуществили 163 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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За прошедшие сутки, 28 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 99 боевых столкновений. Больше всего атак было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что украинские защитники пытаются выровнять линию фронта на востоке. Учитывая дефицит снарядов, это делать очень сложно. При этом российские захватчики окопываются и давят. Однако, по его мнению, продлится это давление "не более месяца".

По данным DeepState, российские оккупационные войска имеют продвижение на Авдеевском направлении.

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