Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска имеют продвижение на Авдеевском направлении. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся южнее Бердичей Донецкой области. Также оккупационные войска имеют определенные успехи в Орловке.

Кроме того, россияне продвигаются южнее Тоненького и возле Невельского.

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В DeepState также опубликовали обновленную карту боевых действий:

Ситуация на фронте: важные новости

С начала суток, 28 февраля, на передовой произошло 79 боевых столкновений с противником. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Отмечалось, что российская армия расширила атаки на 5 поселков на Авдеевском направлении. К линии обороны Бердичи - Орловка - Тоненькое добавилось Первомайское и Невельское. Всего на том направлении было отбито 20 атак врага.

Тем временем Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области. Оккупанты накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город – чтобы не дать врагу закрепиться, украинские защитники провели операцию по зачистке населенного пункта от сил противника.

В свою очередь, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Днепра в Херсонской области. Там российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" села Крынки.

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