Российские оккупационные войска имеют продвижение на Авдеевском направлении. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
Отмечается, что враг продвинулся южнее Бердичей Донецкой области. Также оккупационные войска имеют определенные успехи в Орловке.
Кроме того, россияне продвигаются южнее Тоненького и возле Невельского.
В DeepState также опубликовали обновленную карту боевых действий:
Ситуация на фронте: важные новости
С начала суток, 28 февраля, на передовой произошло 79 боевых столкновений с противником. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.
Отмечалось, что российская армия расширила атаки на 5 поселков на Авдеевском направлении. К линии обороны Бердичи - Орловка - Тоненькое добавилось Первомайское и Невельское. Всего на том направлении было отбито 20 атак врага.
Тем временем Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области. Оккупанты накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город – чтобы не дать врагу закрепиться, украинские защитники провели операцию по зачистке населенного пункта от сил противника.
В свою очередь, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Днепра в Херсонской области. Там российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" села Крынки.